Son Dakika Haberleri: Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü
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Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü

1 saat önce

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü, System.String[]
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Karabük-Eskipazar karayolunda İ.K. idaresindeki 34 KZU 78 plakalı otomobil, Eskipazar ilçesi istikametine seyir halindeyken Üçevler Köyü içerisine geldiği sırada yolun sağ tarafından sol tarafa geçmekte olan Galip Mangaltepe'ye (73) çarptı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan yaşlı adam ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Mangaltepe Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaşlı adam tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 06:09 Kaynak: İHA
Eskipazar, Karabük, 3. Sayfa
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