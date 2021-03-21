Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya öldü - Son Dakika

Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya öldü

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Reşit Yılmaz (54), yaşamını yitirdi.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Reşit Yılmaz (54), yaşamını yitirdi. Kaza, dün gece İslahiye- Nurdağı karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. M.Ç. (45) yönetimindeki 27 BPJ 48 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Reşit Yılmaz'a çarptı. Yaralanan Yılmaz, çağırılan ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste müdahale edilen Reşit Yılmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Reşit Yılmaz'ın cenazesi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kazanın ardından Otomobil sürücüsü M.Ç. polis tarafından gözaltına alındı.



Son Dakika

Aleyna Tilki, İşte Bu Benim Masalım dizisinden 2 milyon TL kazandı mı? İlk kez yanıt verdi

Biden uçağın merdivenlerinde düştü, Beyaz Saray'dan açıklama geldi: Şiddetli rüzgârdan dengesini kaybetti

Son Dakika! Şentop'tan Gergerlioğlu'nun gözaltına alınmasına ilk yorum: Hiç kimse Meclis'i hukuk dışı propagandanın parçası kılamaz

Yılda iki kez gerçekleşen ışık hadisesine tanıklık etmek için saatlerce nöbet tuttular! Bu kez beklenen olmadı

Vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu TBMM'de gözaltına alındı

Lille'de prim krizi! Futbolcuların maaşları açığa çıktı, Burak ayrıntısı dikkat çekti

Minik çocuğa şiddet görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Türkiye Naci Ağbal'ın görevden alınmasını konuşurken ünlü anketçiden bomba iddia: Asıl değişim çarşamba günü