Kaza, saat 23.00 sıralarında, Tunceli-Elazığ karayolu Atatürk Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 SAT 86 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Koç'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan Koç, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Koç, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi 'ne götürüldü. Hayati tehlikesi bulunan Koç, buradan da Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Otomobilin sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA

Şehir Hastanesi, Mustafa Koç, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.