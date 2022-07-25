Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika
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Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya yaralandı

25.07.2022 01:15
Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya yaralandı

TUNCELİ'de, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Koç (32), otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

TUNCELİ'de, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Koç (32), otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hayati tehlikesi bulunan Koç, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında, Tunceli-Elazığ karayolu Atatürk Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 SAT 86 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Koç'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan Koç, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Koç, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hayati tehlikesi bulunan Koç, buradan da Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Otomobilin sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaza yerinde toplanan vatandaşlar, aynı mevkide sürekli kaza olduğunu belirterek, çözüm bulunmasını istedi.

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Kaynak: DHA

Şehir Hastanesi, Mustafa Koç, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika
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