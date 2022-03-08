Yolun karşısına geçtiği sırada taksinin çarptığı kadın öldü - Son Dakika
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Yolun karşısına geçtiği sırada taksinin çarptığı kadın öldü

08.03.2022 00:04

Yolun karşısına geçtiği sırada taksinin çarptığı kadın öldü Adana'da karşıdan karşıya geçmek isteyen bir kadına taksi çarptı.

Yolun karşısına geçtiği sırada taksinin çarptığı kadın öldü

ADANA - Adana'da karşıdan karşıya geçmek isteyen bir kadına taksi çarptı. Hastaneye kaldırılan kadın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Taksi sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi Fuzuli Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Aydın B. kullandığı 01 T 2222 plakalı taksi, karşıdan karşıya geçmeye çalışan üzerinden kimlik çıkmayan bir kadına çarptı. Bölgede devriye gezen polisler kazayı görmesi üzerine durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaralı kadın kurtarılamadı. Taksi sürücüsü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yolun karşısına geçtiği sırada taksinin çarptığı kadın öldü
Yolun karşısına geçtiği sırada taksinin çarptığı kadın öldü
Yolun karşısına geçtiği sırada taksinin çarptığı kadın öldü
Yolun karşısına geçtiği sırada taksinin çarptığı kadın öldü
Yolun karşısına geçtiği sırada taksinin çarptığı kadın öldü
Yolun karşısına geçtiği sırada taksinin çarptığı kadın öldü
Yolun karşısına geçtiği sırada taksinin çarptığı kadın öldü
Yolun karşısına geçtiği sırada taksinin çarptığı kadın öldü
Yolun karşısına geçtiği sırada taksinin çarptığı kadın öldü
Yolun karşısına geçtiği sırada taksinin çarptığı kadın öldü

YORUMLAR
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Reşatbey Mahallesi, Seyhan, Adana, Taksi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yolun karşısına geçtiği sırada taksinin çarptığı kadın öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yolun karşısına geçtiği sırada taksinin çarptığı kadın öldü - Son Dakika
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