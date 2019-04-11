Son Dakika Haberleri: Yolun Karşısına Geçerken Tır Çarpan Kadın Öldü

Yolun Karşısına Geçerken Tır Çarpan Kadın Öldü

12 dakika önce

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, yolun karşısına geçerken TIR'ın çarptığı Altun Kırca (47), hayatını kaybetti.

Yolun Karşısına Geçerken Tır Çarpan Kadın Öldü, System.String[]
SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, yolun karşısına geçerken TIR'ın çarptığı Altun Kırca (47), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Pamukova ilçesi Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Kemalettin K. yönetimindeki 78 YD 937 plakalı TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan Altun Kırca'ya çarptı. Bir fidan firmasında çalışan Altun Kırca için sağlık ekipleri çağırıldı. Gelen ekiplerin dakikalarca kalp masajı yaptığı Kırca, tüm çabalara karşın hayata döndürülemedi.

Altun Kırca'nın sol gözünün görmediği belirtilirken, TIR şoförü Kemalettin K. gözaltına alındı.

- Sakarya
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:12 Kaynak: DHA
Pamukova, Sakarya, Kırca, Güncel
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