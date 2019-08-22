Son Dakika Haberleri: Yolun karşısına geçerken TIR'ın altında kalıp, öldü
Son Dakika Güncel Haber

Yolun karşısına geçerken TIR'ın altında kalıp, öldü

1 saat önce

ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Rafet Demirdiş (64), TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Yolun karşısına geçerken TIR'ın altında kalıp, öldü, System.String[]

ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Rafet Demirdiş (64), TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Sungurlu- Kırıkkale yolu Ocaklı Kavşağı'nda meydana geldi. Sungurlu'dan Ankara yönüne giden sürücüsü ve plakası belirlenemeyen TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan Rafet Demirdiş'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Demirtiş yola savrulurken, sürücü TIR'la birlikte olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Rafet Demirdiş'in hayatını kaybettiği belirlendi. Demirdiş'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırdı. Polis, TIR sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

Kırıkkale, Sungurlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 02:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



(Özel) İstanbul'da feci kaza kamerada
Son Dakika! Hak-İş ile hükümet, kamu işçisine zam konusunda anlaştı Marketin ortasına dışkısını yapan adam böyle görüntülendi ABD Başkanı Donald Trump, doğum yoluyla vatandaşlık hakkını kaldıracak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 16:21:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yolun karşısına geçerken TIR'ın altında kalıp, öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]