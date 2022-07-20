Yolun karşısına geçerken TIR'ın çarptığı polis memuru yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Yolun karşısına geçerken TIR'ın çarptığı polis memuru yaşamını yitirdi

20.07.2022 10:52
Yolun karşısına geçerken TIR'ın çarptığı polis memuru yaşamını yitirdi

ADANA'nın Pozantı ilçesinde yolun karşısına geçerken TIR'ın çarptığı polis memuru Kemal Eren (38), yaşamını yitirdi.

ADANA'nın Pozantı ilçesinde yolun karşısına geçerken TIR'ın çarptığı polis memuru Kemal Eren (38), yaşamını yitirdi.

Tarsus Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Amirliği'nde görevli polis memuru Kemal Eren, mesaisi bittikten sonra Adana'nın Pozantı ilçesindeki ailesinin yanına gitmek için yola çıktı. Pozantı otoban gişelerinde inen Eren'e, yolun karşısına geçmeye çalışırken TIR çarptı. Çağırılan ambulansla Pozantı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 çocuk babası Kemal Eren, kurtarılamadı.Kemal Eren'in cenazesi, tören sonrası Adana'nın Pozantı ilçesinde toprağa verilecek.


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Kaynak: DHA

Kemal Eren, Pozantı, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yolun karşısına geçerken TIR'ın çarptığı polis memuru yaşamını yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yolun karşısına geçerken TIR'ın çarptığı polis memuru yaşamını yitirdi - Son Dakika
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