Adana 'nın Pozantı ilçesinde otoyolda TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Kemal Eren 'in cenazesi, Pozantı İlçe Emniyet Müdürlüğü önüne getirildi. Burada düzenlenen törende İlçe Müftüsü Ömer Ünverdi tarafından dua edildi. Törenin ardından ikindi namazı sonrası Eren için cenaze namazı kılındı. Eren, Pozantı ilçesine bağlı Aşçıbekirli Mahallesi'na götürülerek burada toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Kemal Eren, Hisarcık, Pozantı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yolun karşısına geçerken TIR'ın çarptığı polis memuru yaşamını yitirdi (2) - Son Dakika

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