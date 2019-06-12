Yolun karşısına geçerken tramvay çarptı
1 saat önce
KAYSERİ'de, yolun karşısına geçen Bekir Göker (63), tramvay çarpması sonucu yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 06:53 Kaynak: DHA
KAYSERİ'de, yolun karşısına geçen Bekir Göker (63), tramvay çarpması sonucu yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Osman Kavuncu Bulvarı Anatamir Durağı'nda meydana geldi. Cumhuriyet Meydanı
yönünde seyreden tramvay, yolun karşısına geçmeye çalışan Bekir Göker'e çarptı. Yaralanan Göker, çağrılan sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Kayseri
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