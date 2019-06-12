Son Dakika Haberleri: Yolun karşısına geçerken tramvay çarptı
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Yolun karşısına geçerken tramvay çarptı

1 saat önce

KAYSERİ'de, yolun karşısına geçen Bekir Göker (63), tramvay çarpması sonucu yaralandı.

Yolun karşısına geçerken tramvay çarptı, System.String[]
KAYSERİ'de, yolun karşısına geçen Bekir Göker (63), tramvay çarpması sonucu yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Osman Kavuncu Bulvarı Anatamir Durağı'nda meydana geldi.  Cumhuriyet Meydanı yönünde seyreden tramvay, yolun karşısına geçmeye çalışan Bekir Göker'e çarptı. Yaralanan Göker, çağrılan sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 06:53 Kaynak: DHA
Kayseri, Güncel
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