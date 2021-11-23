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YOLUN KARŞISINA GEÇME TARTIŞMASI KANLI BİTTİ - Son Dakika

YOLUN KARŞISINA GEÇME TARTIŞMASI KANLI BİTTİ

23.11.2021 10:50

ADANA'da caddede yürürken Ali Şahin Karaaslan (21), yolun karşısına geçmek isterken duraksayan aracı bekleyen Halil Aslan'ı (41) çıkan tartışmada bıçakladı.

ADANA'da caddede yürürken Ali Şahin Karaaslan (21), yolun karşısına geçmek isterken duraksayan aracı bekleyen Halil Aslan'ı (41) çıkan tartışmada bıçakladı. Yanındaki Murat Pekacarbey (22) ise kendilerine saldıran çevredekileri dağıtmak için tabancayla ateş açtı. Aslan'ın hastanedeki tedavisi sürerken, şüpheliler yakalandı.

Olay, 18 Kasım saat 17.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi'nde meydana geldi. Emin Ağa Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Halil Aslan, önünde duraklayan otomobildekilere çabuk olmalarını söyledi. Bu sırada arkasından gelen Ali Şahin Karaaslan ile Murat Pekacarbey, 'Hadi yürü artık. Seni mi bekleyeceğiz" deyince, Halil Aslan ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Karaaslan, cebinden çıkarttığı bıçakla Aslan'ı kolundan, bacağından ve sırtından yaraladı. Aslan kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredekiler şüphelilere saldırdı. Bunun üzerine Pekacarbey ise belinden çıkarttığı tabancayla havaya ateş açtı. Şüpheliler, olay yerinden kaçarak izlerini kaybettirdi.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Aslan'ı ambulansla hastaneye götürdü. Hayati tehlike kaydıyla ameliyat edilen Aslan, yoğun bakıma sevk edildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Adresleri belirlenen şüpheliler, saklandıkları evlere yapılan baskında yakalandı. Emniyete götürülen şüphelilerden Karaaslan, kendilerine küfrettiği için Aslan'ı bıçakladığını öne sürdü.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Ali Şahin Karaaslan ile Murat Pekacarbey, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Aslan'ın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

YOLUN KARŞISINA GEÇME TARTIŞMASI KANLI BİTTİ
YOLUN KARŞISINA GEÇME TARTIŞMASI KANLI BİTTİ
YOLUN KARŞISINA GEÇME TARTIŞMASI KANLI BİTTİ
YOLUN KARŞISINA GEÇME TARTIŞMASI KANLI BİTTİ

Halil Aslan, Ali Şahin, Seyhan, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YOLUN KARŞISINA GEÇME TARTIŞMASI KANLI BİTTİ - Son Dakika


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