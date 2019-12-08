Son Dakika Haberleri: Yolun karşısına geçmek istedi, hayatından oldu
Son Dakika 3. Sayfa Yolun karşısına geçmek istedi, hayatından oldu - Son Dakika

Yolun karşısına geçmek istedi, hayatından oldu

6 saat önce

Batman'da 12 yaşındaki bir çocuk, yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Yolun karşısına geçmek istedi, hayatından oldu, System.String[]

Batman'da 12 yaşındaki bir çocuk, yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LK 8453 plakalı otomobil, Batman- Siirt çevre yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki Songül Acar'a çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Acar, olay yerinde hayatını kaybetti. Acar'ın cesedi, 112 acil sağlık ekiplerince, otopsi yapılmak üzere Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, otomobil sürücüsü, polis tarafından gözaltına alındı.


Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, kazaya tepki gösteren vatandaşlarla görüşerek sakinleştirdi.


Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - BATMAN

Songül Acar, Batman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 11:22 Kaynak: İHA
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