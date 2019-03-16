Yolun Karşısına Geçmek İsterken Aracın Çaptığı Vatandaş Yaralandı
17 dakika önce
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken aracın çarptığı şahıs yaralandı.
Kocaeli
'nin Karamürsel
ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken aracın çarptığı şahıs yaralandı.
Kaza, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi D-130 Karayolu Merkez
Işıklar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İzmit
istikametine seyir halinde olan Murat E. (45) idaresindeki 41 K 9757 plakalı araç, bir anda yolun karşıya geçmek için yola fırlayan Niyazi M.(35) isimli vatandaşa çarptı. Aracın çarptığı Niyazi M. Yaralanırken, olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Niyazi M. Karamürsel Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Niyazi M. Kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, sürücü Murat E. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis
olay ile ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 06:26 Kaynak: İHA
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