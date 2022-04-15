Yolun karşısına geçmek isterken beton mikserinin altında kaldı - Son Dakika
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Yolun karşısına geçmek isterken beton mikserinin altında kaldı

15.04.2022 19:39

Yolun karşısına geçmek isterken beton mikserinin altında kaldı Beton mikserinin altında kalan genç kız, feci şekilde hayatını kaybetti İzmir'in Bornova ilçesinde trafik ışıklarından yolun karşısına geçmek isteyen 16 yaşındaki genç kız, yoldan geçen beton mikserinin altında kalarak feci...

Yolun karşısına geçmek isterken beton mikserinin altında kaldı

Beton mikserinin altında kalan genç kız, feci şekilde hayatını kaybetti

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde trafik ışıklarından yolun karşısına geçmek isteyen 16 yaşındaki genç kız, yoldan geçen beton mikserinin altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza saat 17.30 sıralarında ilçeye bağlı Kemalpaşa Caddesi Işıkkent yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre trafik ışıklarında yolun karşısına geçmeye çalışan Büşra Koçak (16), yola indiği sırada Ş.T. idaresindeki 35 HJP 88 plakalı beton mikseri genç kıza çarptı. Beton mikserinin altında kalan Koçak aracın altında sürüklenirken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Büşra Koçak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Bir kafede çalıştığı öğrenilen Büşra Koçak'ın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, kaza ile ilgili başlatılan soruşturma dahilinde beton mikseri sürücüsü Ş.T. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yolun karşısına geçmek isterken beton mikserinin altında kaldı
Yolun karşısına geçmek isterken beton mikserinin altında kaldı
Yolun karşısına geçmek isterken beton mikserinin altında kaldı

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Beton Mikseri, İzmir, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yolun karşısına geçmek isterken beton mikserinin altında kaldı - Son Dakika


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