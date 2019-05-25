Son Dakika Haberleri: Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

12 saat önce

Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında yolun karşısına geçmek isteyen küçük kıza özel halk otobüsü çarptı.

Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu, System.String[]
Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında yolun karşısına geçmek isteyen küçük kıza özel halk otobüsü çarptı. Ağır yaralanan talihsiz çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Cemil Çiçek Bulvarı Çemsan mevkisinde meydana geldi. Bülent E. yönetimindeki 66 H 0058 plakalı özel halk otobüsü yolun karşısına geçmek isteyen Özge Erol'a (13) çarptı. Ağır yaralanan Özge Erol, Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan 7. sınıf öğrencisi Özge Erol, ikindi vakti Çapanoğlu Büyük Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Sarıtoprak mezarlığında toprağa verildi. Şoför Bülent E. gözaltına alındı. - YOZGAT
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 05:49 Kaynak: İHA
Yozgat, 3. Sayfa
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