Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu
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Yolun karşısına geçmek isterken canından olduANTALYA - Antalya'nan Manavgat ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Ayşe Doğmuş, hastanede yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 12:47 Kaynak: İHA
Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu
ANTALYA - Antalya
'nan Manavgat
ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Ayşe Doğmuş, hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Kıyak'ın kullandığı 01 D 3395 plakalı otomobil, Manavgat Kızılot
Mahallesinde yaya geçidine 50 metre mesafede yolun karşısına geçmekte olan Ayşe Doğmuş'a çarptı.
Ağır yaralanan ve olay yerine gelen 112 sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Ayşe Doğmuş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ayşe Doğmuş'un cenazesi Cumhuriyet Savcısı
ve Adli Tabibin yaptığı incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp
Kurumuna gönderildi. Araç
sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı.
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