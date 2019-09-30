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Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

1 saat önce

Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu Karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı adama tır çarptıMANİSA - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam tırın çarpması sonucu feci şekilde can verdi.

Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

Karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı adama tır çarptı

MANİSA - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam tırın çarpması sonucu feci şekilde can verdi.

Kaza Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Manisa- Uşak D250 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye T.Ç. idaresindeki 34 HK 4102 plakalı tır, yolun karşısına geçmek isteyen Asım Koçak'a (76), çarptı. Çarpmanın etkisiyle Asım Koçak yolun kenarına savruldu. Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede Asım Koçak'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Öte yandan çarpmanın etkisiyle tırın ön tarafının parçalanması dikkat çekti. Olay yerine gelen ekiplerin yaptıkları incelemenin ardından Koçak'ın cansız bedeni Merkez Efendi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsü T.Ç. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

Şehzadeler, Manisa, Koçak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:15 Kaynak: İHA
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