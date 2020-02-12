Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu - Son Dakika
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Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

16 dakika önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 65 yaşındaki yaya, servis minibüsünün çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 65 yaşındaki yaya, servis minibüsünün çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. D-100 kara yolunda meydana gelen kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Kaza, saat 06.50 sıralarında Kocaeli'nin Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 65 yaşındaki Dilaver P., D-100 kara yolu yan yolda karşıya geçmeye çalıştığı sırada M.K.'nın kullandığı servis minibüsünün çarpması sonucu yola savrularak kanlar içinde yerde kaldı. Çarpmanın etkisiyle şoka giren servis sürücüsü M.K., aracı bir süre sonra durdurabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan Dilaver P., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olay anı, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde D-100 kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan Dilaver P., servis minibüsünün çarpması sonucu yola savruluyor. - KOCAELİ

Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:52 Kaynak: İHA
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