Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu - Son Dakika

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen tır şoförüne, bir kebap salonuna ait paket servis aracı çarptı. Meydana gelen kazada tır şoförü hayatını kaybetti.

Kaza, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karasu istikametinden Yeni Mahallesi istikametine seyir halinde olan tır şoförü İbrahim Sarımehmet (36), aracını yol kenarına park edip yolun karşısına geçmek istedi. Karşı şeride kadar yürüyen Sarımehmet'e, Yeni Mahallesi istikametinden Karasu istikametine gitmekte olan kimliği henüz öğrenilemeyen sürücünün idaresindeki 34 SUL 36 plakalı bir kebap salonuna ait paket servis aracı çarptı. Çarpmanın etkisiyle İbrahim Sarımehmet, yaklaşık 150 metre ileriye savrularak olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı duyan İbrahim Sarımehmet'in yakınları ise, olay yerinde sinir krizi geçirdi. Sarımehmet'in cansız bedeni Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - SAKARYA