Son Dakika Haberleri: Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu...Feci kaza kamerada
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Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu...Feci kaza kamerada

1 saat önce

Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu.

Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu...Feci kaza kamerada

MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan Mehmet Ali Altıntaş (85), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Altıntaş'a otomobilin çarptığı o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, İzmir- Ankara E96 Karayolu Valeks Kavşağı mevkiinde meydana geldi. İzmir'den Ankara yönüne giden Hüseyin Karabıyık yönetimindeki 45 YA 6142 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Ali Altıntaş'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Altıntaş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Özel Can Hastanesi'ne kaldırıldı. Altıntaş, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Soruşturma başlatan polis, otomobil sürücüsü Karabıyık'ı gözaltına aldı.

Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu...Feci kaza kamerada

Altıntaş, Salihli, Manisa, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:24 Kaynak: İHA
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