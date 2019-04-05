Son Dakika Haberleri: Yolun Karşısına Geçmek İsterken Canından Oluyordu

Yolun Karşısına Geçmek İsterken Canından Oluyordu

1 saat önce

Manisa'nın Kula ilçesinde yolda seyir halinde olan bir araç, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı.

Yolun Karşısına Geçmek İsterken Canından Oluyordu, System.String[]
Manisa'nın Kula ilçesinde yolda seyir halinde olan bir araç, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı. Hastaneye kaldırılan yayanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 15.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Egemen Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir istikametinden Uşak istikametine seyir halinde olan Harun Y. idaresindeki 35 BSG 410 plakalı araç, kavşakta yolun karşısına geçmek isteyen İsmet Özkovan'a (62) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Özkovan, olay yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerince ilk müdahalesinin yapılmasının ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı Özkovan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:14 Kaynak: İHA

Ankara, Kula, Manisa, 3. Sayfa
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