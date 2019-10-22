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Son Dakika 3. Sayfa Yolun karşısına geçmek isterken canından oluyordu

Yolun karşısına geçmek isterken canından oluyordu

1 saat önce

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

Yolun karşısına geçmek isterken canından oluyordu, System.String[]

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.


Olay, Gaziemir ilçesi Önder Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre trafik ışıklarının bulunduğu bir bölgede yolun karşısına geçmeye çalışan 75 yaşındaki Ayşe Keskin'e otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadın, başını yere çarparak yaralandı. Başında kanama meydana gelen Ayşe Keskin'e ilk müdahale çevredeki vatandaşlardan geldi.


Otomobilin çarpmasıyla yaralanan Ayşe Keskin, olay yerine gelen 112 ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Ayşe Keskin'e çarpan sürücü, ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince karakola götürüldü.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 10:45 Kaynak: İHA
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