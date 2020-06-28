Yolun karşısına geçmek isterken hayatını kaybetti - Son Dakika

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen şahsa otomobil çarptı. Talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, kaza, gece saatlerinde Anadolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 35 KIR 69 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Deniz Anıl Öztürk'e (25) çarptı. Kazayı görenlerin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahale için kazanın olduğu yere gelen sağlık ekipleri, Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.



Talihsiz adamın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. - İZMİR