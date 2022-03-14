Antalya'da yolun karşısına geçmek isterken canından oldu - Son Dakika
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Antalya'da yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

14.03.2022 13:57

Antalya'da yolun karşısına geçmek isterken canından olduAntalya'nın Serik ilçesinde hastane dönüşü yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam tır çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Antalya'da yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

ANTALYA -Antalya'nın Serik ilçesinde hastane dönüşü yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam tır çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza D -400 karayolu Yukarı Kocayatak kavşağında saat 11: 00 sıralarında meydana geldi. 6 yaşındaki Abdullah Kurt, sabah saatlerinde muayene olmak için evinden Antalya'ya gitti. Kurt, evine dönmek için bindiği otobüsten Yukarı Kocayatak yol kavşağında indi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Kurt'a sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı inceleme sonucunda yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Acı haberi alan yaşlı adamın yakınları gözyaşlarını tutamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, hayatını kaybeden Kurt'un cenazesi Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücünün ise polis merkezin teslim olduğu öğrenildi.

Antalya'da yolun karşısına geçmek isterken canından oldu
Antalya'da yolun karşısına geçmek isterken canından oldu
Antalya'da yolun karşısına geçmek isterken canından oldu
Antalya'da yolun karşısına geçmek isterken canından oldu
Antalya'da yolun karşısına geçmek isterken canından oldu
Antalya'da yolun karşısına geçmek isterken canından oldu
Antalya'da yolun karşısına geçmek isterken canından oldu
Antalya'da yolun karşısına geçmek isterken canından oldu
Antalya'da yolun karşısına geçmek isterken canından oldu
Antalya'da yolun karşısına geçmek isterken canından oldu
Antalya'da yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

YORUMLAR
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Abdullah Kurt, Hastane, Antalya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da yolun karşısına geçmek isterken canından oldu - Son Dakika


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