Yolun karşısına geçmek isterken hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yolun karşısına geçmek isterken hayatını kaybetti

22.03.2022 23:52

Yolun karşısına geçmek isterken hayatını kaybetti İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı vatandaş olay yerince can verdi.

Yolun karşısına geçmek isterken hayatını kaybetti

İZMİR - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı vatandaş olay yerince can verdi.

Olay, saat 21.00 sıralarında Ankara Asfaltı Çambel mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgutlu istikametine seyreden N.T. idaresindeki 35 APR 479 plakalı ticari araç karşıdan karşıya geçmeye çalışan, henüz kimliği belirlenemeyen vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride savrulan yaya olay yerinde can verdi. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede ise aracın çarptığı yayanın hayatını kaybettiği belirlendi. Tahlisiz vatandaşın cenazesi yapılan incelemenin ardından Kemalpaşa Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yolun karşısına geçmek isterken hayatını kaybetti
Yolun karşısına geçmek isterken hayatını kaybetti
Yolun karşısına geçmek isterken hayatını kaybetti

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yolun karşısına geçmek isterken hayatını kaybetti - Son Dakika


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