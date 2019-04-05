Yolun Karşısına Geçmek İsterken Kamyon Çarptı

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen Aziz Ergün (30), hızla gelen kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen Aziz Ergün (30), hızla gelen kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Jandarma kazanın ardından kaçan kamyon sürücüsünü arıyor.



Kaza, sabah saatlerinde Suruç-Birecik Karayolu'nun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Aziz Ergün'e henüz plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen kamyon, çarptı. Ağır yaralanan Ergün, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aziz Ergün, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



Jandarma, kazanın ardından kaçan kamyonun sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. - Şanlıurfa

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