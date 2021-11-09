Üye Girişi
Yolun karşısına geçmek isteyen vatandaş metrelerce böyle sürüklendi - Son Dakika

Yolun karşısına geçmek isteyen vatandaş metrelerce böyle sürüklendi

09.11.2021 08:21

Yolun karşısına geçmek isteyen vatandaş metrelerce böyle sürüklendi Kastamonu'daki feci kaza kamerada Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı vatandaş, hayatını kaybetti.

Yolun karşısına geçmek isteyen vatandaş metrelerce böyle sürüklendi

Kastamonu'daki feci kaza kamerada

KASTAMONU - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı vatandaş, hayatını kaybetti. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametinde seyir halinde olan Erkan A. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun kenarına park ettiği otomobilinden inerek yolun karşısında bulunan akaryakıt istasyonuna gitmek isteyen Metin Öztürk'e çarptı. Hızla gelen otomobilin çarpması neticesinde metrelerce sürüklenen Metin Öztürk, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinin ardından Öztürk'ün cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza anı kamerada

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Saniye saniye görüntülenen kazada, Metin Öztürk'ün bir vatandaş ile birlikte yolun karşısına geçtiği görülüyor. Hızla gelen otomobil, Öztürk'e çarpıyor. Çarpmanın etkisi ile Öztürk, metrelerce sürükleniyor.

Yolun karşısına geçmek isteyen vatandaş metrelerce böyle sürüklendi
Yolun karşısına geçmek isteyen vatandaş metrelerce böyle sürüklendi
Yolun karşısına geçmek isteyen vatandaş metrelerce böyle sürüklendi
Yolun karşısına geçmek isteyen vatandaş metrelerce böyle sürüklendi
Yolun karşısına geçmek isteyen vatandaş metrelerce böyle sürüklendi
Yolun karşısına geçmek isteyen vatandaş metrelerce böyle sürüklendi
Yolun karşısına geçmek isteyen vatandaş metrelerce böyle sürüklendi
Yolun karşısına geçmek isteyen vatandaş metrelerce böyle sürüklendi
Yolun karşısına geçmek isteyen vatandaş metrelerce böyle sürüklendi
Yolun karşısına geçmek isteyen vatandaş metrelerce böyle sürüklendi

Metin Öztürk, Kastamonu, Otomobil, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yolun karşısına geçmek isteyen vatandaş metrelerce böyle sürüklendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Singapur'da devlet, aşı olmayı reddedenlerin hastane ve ilaç masraflarını karşılamayacak 08:19 Singapur'da devlet, aşı olmayı reddedenlerin hastane ve ilaç masraflarını karşılamayacak Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor 08:00 Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor Türkiye'nin olası operasyonu teröristleri köşeye sıkıştırdı! 07:43 Türkiye'nin olası operasyonu teröristleri köşeye sıkıştırdı!
Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarını artırdı 07:20 Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarını artırdı Ahmet Çakar'dan olay kehanet! 3 Nisan'ı işaret ederek Süper Lig'de şampiyon olacak takımı ilan etti 00:50 Ahmet Çakar'dan olay kehanet! 3 Nisan'ı işaret ederek Süper Lig'de şampiyon olacak takımı ilan etti Erdoğan işareti verdi! İşte Lütfü Türkkan'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin 3 yolu 22:26 Erdoğan işareti verdi! İşte Lütfü Türkkan'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin 3 yolu
Ruslardan ilk adım geldi! Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı dakika dakika tekrarlanmaya gidiyor 21:42 Ruslardan ilk adım geldi! Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı dakika dakika tekrarlanmaya gidiyor Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, ceketin altına hiçbir şey giymediği pozlarıyla gündem oldu 18:18 Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, ceketin altına hiçbir şey giymediği pozlarıyla gündem oldu

Son Dakika Haberleri
08:20 Türkiye'ye 500 milyon dolarlık yeni yatırım! İki fabrika için düğmeye basıldı
08:05 Danla Bilic'in acı günü: Çok ani bıraktın beni
07:59 Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor
07:55 Ankara görülen ışık hüzmesi heyecan yarattı
07:43 Türkiye'nin olası operasyonu teröristleri köşeye sıkıştırdı!
00:50 Ahmet Çakar'dan olay kehanet! 3 Nisan'ı işaret ederek Süper Lig'de şampiyon olacak takımı ilan etti
00:44 Ekrem İmamoğlu, Yeşilçam'ın efsanesi Cüneyt Arkın'ı evinde ziyaret etti
00:27 Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi 200 baz puan yükseltti
00:27 Sezona fırtına gibi başlayan Falcao yine sakatlandı! 1 ay forma giyemeyecek
00:20 Taş kırma makinasının içine düşen genç işçi yaşamını yitirdi
Türkiye'ye 500 milyon dolarlık yeni yatırım! İki fabrika için düğmeye basıldı Türkiye'ye 500 milyon dolarlık yeni yatırım! İki fabrika için düğmeye basıldı         
08:20
Danla Bilic'in acı günü: Çok ani bıraktın beni Danla Bilic'in acı günü: Çok ani bıraktın beni         
08:06
Ankara görülen ışık hüzmesi heyecan yarattı Ankara görülen ışık hüzmesi heyecan yarattı         
07:55
Kılıçdaroğlu'ndan Lütfü Türkkan'la ilgili ilk yorum: Onaylamak mümkün değil Kılıçdaroğlu'ndan Lütfü Türkkan'la ilgili ilk yorum: Onaylamak mümkün değil         
07:21
Cumhur İttifakı yüzde 50'yi geçiyor mu? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçları Cumhur İttifakı yüzde 50'yi geçiyor mu? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçları         
07:17
Taş kırma makinasının içine düşen genç işçi yaşamını yitirdi Taş kırma makinasının içine düşen genç işçi yaşamını yitirdi         
00:21
TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar         
21:59
Son Dakika: Konya'nın Meram ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem yaşandı Son Dakika: Konya'nın Meram ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem yaşandı         
21:13
517 milyon lira ceza kesilen Migros, market zinciri Ay-Mar'ın 25 şubesini devralıyor 517 milyon lira ceza kesilen Migros, market zinciri Ay-Mar'ın 25 şubesini devralıyor         
17:29
Ünlü televizyon yıldızının sır dolu gecesi! Uyandığında yatağında iki erkek ve vücudunda morluklar vardı Ünlü televizyon yıldızının sır dolu gecesi! Uyandığında yatağında iki erkek ve vücudunda morluklar vardı         
17:20
Jeff Bezos'un kız arkadaşı, Leonardo Dicaprio'ya hayran hayran bakması dikkat çekti Jeff Bezos'un kız arkadaşı, Leonardo Dicaprio'ya hayran hayran bakması dikkat çekti         
16:36
Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar         
16:01
Kiraladığı evdeki gizli kapağı kaldıran genç, zindanla karşılaştı Kiraladığı evdeki gizli kapağı kaldıran genç, zindanla karşılaştı         
15:56
Abdurrahman Dilipak'a hayat pahalılığını sorduk, çok konuşulacak bir öneride bulundu: Çözüm kenevirde Abdurrahman Dilipak'a hayat pahalılığını sorduk, çok konuşulacak bir öneride bulundu: Çözüm kenevirde         
15:01
İç çamaşırlarının yerinde olmadığı gören kız, kamera kayıtlarını izleyince gerçeği öğrendi İç çamaşırlarının yerinde olmadığı gören kız, kamera kayıtlarını izleyince gerçeği öğrendi         
14:19
Mahrem görüntüleri sızan çifti kovdular! Belediyedeki sözde mahkeme ile ilgili inceleme başlatıldı Mahrem görüntüleri sızan çifti kovdular! Belediyedeki sözde mahkeme ile ilgili inceleme başlatıldı         
13:59
Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi         
12:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2021 08:29:16. #1.12#
SON DAKİKA: Yolun karşısına geçmek isteyen vatandaş metrelerce böyle sürüklendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement