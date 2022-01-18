Yolun karşısına geçmek isterken otobüs çarptı - Son Dakika

Yolun karşısına geçmek isterken otobüs çarptı

Esenyurt'ta yoldan karşıya geçmek isteyen kadına İETT otobüsü çarptı

İSTANBUL - Esenyurt'ta yolun karşısına geçmek isteyen bir kadına İETT otobüsü çarptı. Yaralanan kadın sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, otobüsün ön camı kırıldı. Kazanın meydana geldiği bulvar ise kısa süreliğine trafiğe kapandı.

Olay, 14.40 sıralarında Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen bir kadına 34 GA 8530 plakalı İETT otobüsü çarptı. Kazanın etkisi ile otobüsün ön camı kırılırken, kadın yere düştü. Kafasından yaralanan kadının kanlar içerisinde yattığını gören vatandaşlar hemen yardıma koşarken ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi geldi. Yaralı kadın olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, Doğan Araslı Bulvarı bir süre trafiğe kapandı.