Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı: 1 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmek isteyen bir vatandaşa otomobil çarptı. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Kaza Ahmet Akyollu Caddesi AVM kavşağında meydana geldi. Alanyurt istikametinden İnegöl'e doğru seyir halinde olan Ufuk Ş. yönetimindeki 16 AFB 505 plakalı otomobil, yol üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen Birtan V.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan adam yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıyı İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.