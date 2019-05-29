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Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı

51 dakika önce

ZONGULDAK'ta, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Metin Akçakaya yaralandı.

Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı, System.String[]
ZONGULDAK'ta, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Metin Akçakaya yaralandı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Şehirlerarası Yolcu Otobüsü Terminali önünde meydana geldi. Kozlu istikametine gitmekte olan B.C. yönetimindeki 67 FB 004 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Metin Akçakaya'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Metin Akçakaya'nın yardımına vatandaşlar koştu. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Metin Akçakaya, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Metin Akcakaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis, otomobil sürücüsü B.C.'yi ifadesi alınmak üzere karakola götürdü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 


- Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:34 Kaynak: DHA
Zonguldak, Akçakaya, Güncel
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