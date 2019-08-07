Son Dakika Haberleri: Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı, hastanede öldü
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Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı, hastanede öldü

2 saat önce

BOLU'da, D-100 yolunda karşıya geçmeye çalışan Faik Mutlu, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı, hastanede öldü, System.String[]
BOLU'da, D-100 yolunda karşıya geçmeye çalışan Faik Mutlu, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, sabah saatlerinde, D-100 yolu Sanayi kavşağı mevkisinde meydana geldi. Bahadır Cem Kaveci yönetimindeki 14 BC 567 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Faik Mutlu'ya çarptı. Kazada yola savrulan Mutlu, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Mutlu'yu ilk müdahale sonrası ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne götürdü. Faik Mutlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:27 Kaynak: DHA
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