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Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı

6 saat önce

Zonguldak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan kadına kavşaktan dönüş yapan otomobil çarptı.

Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı, System.String[]

Zonguldak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan kadına kavşaktan dönüş yapan otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.


Kaza, sabah 12.30 sıralarında Terakki Mahallesi Acılık Caddesi üzerinde meydana geldi. Kavşaktan dönmek isteyen ve kimliği öğrenilemeyen sürücü, otomobiliyle yolun karşısına geçmeye çalışan 43 yaşındaki Yasemin Sivri'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan Sivri'nin yardımına sürücü ve çevredeki vatandaşlar koştu. Yaralanan Yasemin Sivri, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans ile Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yasemin Sivri'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Öte yandan kaza anı ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yolun karşısına geçmek isteyen yaya, kavşaktan dönen otomobilin çarpmasıyla yere yığılıyor. Sürücünün ve çevredekilerin yardımına koştuğu yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılıyor. - ZONGULDAK

Zonguldak, Sabah, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:44 Kaynak: İHA
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