Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı - Son Dakika

Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı
SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, yaya geçinde yolun karşısına geçmek isteyen Osman Aktaş otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Akyazı Bankalar Caddesi'nde meydana geldi. Numan Güler idaresindeki 06 EF 3947 plakalı otomobil yaya geçidinden yolun karşına geçmeye çalışan Osman Aktaş'a çarptı. Osman Aktaş kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekibi ilk müdahalede bulundu. Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aktaş tedavi altına alındı.
Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Aktaş'ın yaya geçidinden geçerken aracın çarpması görünüyor.