YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN OTOMOBİL ÇARPTI, ÖLDÜ - Son Dakika

KONYA'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı İbrahim Aydın (63) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Beyşehir Caddesinde meydana geldi. Mustafa Akın (35) idaresindeki 42 AHE 011 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen İbrahim Aydın'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Aydın, sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen Aydın'ın eşi Halime Aydın ve yakınları sinir krizi geçirdi. Aydın'ın cansız bedeni otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü Mustafa Akın da gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.