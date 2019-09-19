Son Dakika Haberleri: Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı, o anlar kameraya yansıdı
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Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı, o anlar kameraya yansıdı

44 dakika önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı, o anlar kameraya yansıdı, System.String[]

Manisa'nın Salihli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Altıntaş'a otomobilin çarptığı o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.


Kaza, İzmir- Ankara E96 karayolu Valeks Kavşağı mevkisinde meydana geldi. İzmir'den Ankara yönüne giden Hüseyin Karabıyık yönetimindeki 45 YA 6142 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Ali Altıntaş'a (85) çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Altıntaş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Özel Can Hastanesine kaldırıldı. Altıntaş, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.


Soruşturma başlatan polis, otomobil sürücüsü Karabıyık'ı gözaltına aldı. - MANİSA

Altıntaş, Salihli, Manisa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:59 Kaynak: İHA
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