Son Dakika Haberleri: Yolun Karşısına Geçmek İsterken Otomobilin Çarptığı Yaşlı Adam Öldü

Yolun Karşısına Geçmek İsterken Otomobilin Çarptığı Yaşlı Adam Öldü

21 dakika önce

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail Kahraman (81), otomobilin çarpmasıyla yaşamını yitirdi.

Yolun Karşısına Geçmek İsterken Otomobilin Çarptığı Yaşlı Adam Öldü, System.String[]
MANİSA'nın Salihli ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail Kahraman (81), otomobilin çarpmasıyla yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde İzmir-Ankara yolu Bülent Ecevit Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir'den Ankara yönüne giden Mehmet Saçan yönetimindeki 45 PK 966 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail Kahraman'a çarptı. Çevredekiler durumu, polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Kahraman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Kahraman'ın cesedi, otopsi için Salihli Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Soruşturma başlatan polis, otomobil sürücüsü Saçan'ı gözaltına aldı. - Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 08:09 Kaynak: DHA

İzmir, İsmail Kahraman, Salihli, Manisa, Güncel
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