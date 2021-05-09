YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI EREN'İN BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Eren Yel'in (9) götürüldüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti.

Fatih Mahallesi Taş Ocakları yolundan saat 14.30 sıralarında karşıya geçmeye çalışan Eren Yel'e, M.P.'nin (21) kullandığı 03 BL 398 plakalı otomobil çarptı. Kazanın şiddetiyle havalanan Eren Yel, metrelerce ileri savrularak asfalt zemine düştü. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Eren Yel, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Hastanesi'ne götürüldü. Olayı haber alıp AKÜ Hastanesi'ne giden ailesine, Eren Yel'in beyin ölümünün gerçekleştiği bilgisi verildi. Acı haberi alan ailesi büyük üzüntü yaşadı. Hastanedeki organ nakil koordinatörlerinin aileyle organ bağışı konusunda görüşme yaptığı öğrenildi. Otomobil sürücüsü M.P. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. Görüntülerde yolun karşısına geçmek isteyen Eren Yel'e gelen otomobilin çarptığı, daha sonra çocuğun metrelerce ileri savrulduğu anlar yer aldı.