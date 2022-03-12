Son dakika haberi | Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya öldü - Son Dakika
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Son dakika haberi | Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya öldü

12.03.2022 21:34

Son dakika haberleri: ADIYAMAN'da, yolun karşına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Bünyamin Çevik (39), hayatını kaybetti.

ADIYAMAN'da, yolun karşına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Bünyamin Çevik (39), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Sümerevler Mahallesi'nde meydana geldi. Serdar Elçi yönetimindeki 02 BJ 833 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Bünyamin Çevik'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savurulan Çevik, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı Çevik, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Çevik, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı. Çevik'in cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, otomobil sürücüsü Serdar Elçi ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberi | Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya öldü
Son dakika haberi | Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya öldü
Son dakika haberi | Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya öldü

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Adıyaman, Otomobil, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya öldü - Son Dakika


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