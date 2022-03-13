Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla öldü - Son Dakika
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Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla öldü

13.03.2022 00:09
Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla öldü

İZMİR'in Kiraz ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Mustafa Bozkurt (66), hayatını kaybetti.

İZMİR'in Kiraz ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Mustafa Bozkurt (66), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Yeni Mahalle Menderes Caddesi'nde meydana geldi. Ödemiş'ten Kiraz yönüne seyir halinde olan E.B.G (26) yönetimindeki 06 BTP 744 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Mustafa Bozkurt'a çarptı. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bozkurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Bozkurt'un cesedi savcının olay yerindeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla öldü
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Mustafa Bozkurt, Bozkurt, İzmir, Kiraz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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