Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla öldü

22.07.2022 02:14
Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla öldü

KARAMAN'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Yavuz Selim Kalaycı (15), yaşamını yitirdi.

KARAMAN'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Yavuz Selim Kalaycı (15), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 00.10 sıralarında Kırbağ Mahallesi İbrahim Öktem Caddesinde meydana geldi. Harun A. (32) yönetimindeki 70 FZ 595 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Yavuz Selim Kalaycı'ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 25 metre ileriye savrulan Kalaycı, ağır yaralandı. Sürücü Harun A. ise otomobiliyle yaklaşık 75 metre ileride durabildi. Kalaycı, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kalaycı, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Harun A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

?


YORUMLAR
500
Otomobilin çarptığı 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Otomobilin çarptığı 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti TATİL DÖNÜŞÜ OTOMOBİLİYLE TIR'A ÇARPTI, EŞİ VE BEBEĞİYLE BİRLİKTE YARALANDI TATİL DÖNÜŞÜ OTOMOBİLİYLE TIR'A ÇARPTI, EŞİ VE BEBEĞİYLE BİRLİKTE YARALANDI
Kaynak: DHA

Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla öldü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:07 Medipol Başakşehir tur şansını 1-1 beraberlikle İsrail'e bıraktı
01:06 UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Konyaspor, rakibini 3-0 yenerek avantajı kazandı
01:05 Malatya'da bir kişi sevgili olmak istediği kızın babasını öldürdü!
01:02 Fenerbahçe'den, Joao Pedro transferi duyurusunda Galatasaray'a gönderme!
00:40 Sürpriz sonuçlu seçim anketi! Kaderi 10.8 oy alan HDP belirleyecek
00:39 Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Balıkesir'de yaşanan depremden sonra açıklama yaptı: Bolu'da kırılmayan fay kesiminde risk var
00:02 Esenyurt'ta kadın kılığına giren erkek, mahallelinin ihbarı sonucu yakalandı
23:51 Ali Babacan'dan çok konuşulacak adaylık sözleri: 6'lı masa ortak bir isim belirlenmezse partimin cumhurbaşkanı adayı olacağım
23:32 Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yeni düzenleme: Ücretli yollardan kaçak geçiş cezalarında süreyi kaçıran 4 katı ödeme yapacak
23:15 Fenerbahçe, Joao Pedro'yu renklerine bağladı! İşte açıklanan bonservis bedeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 02:14:29. #1.12#
SON DAKİKA: Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement