Yolun karşısına geçmek isterken taksi çarptı, hastanede öldü - Son Dakika
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Yolun karşısına geçmek isterken taksi çarptı, hastanede öldü

20.03.2022 16:43
Yolun karşısına geçmek isterken taksi çarptı, hastanede öldü

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada taksinin çarptığı Serkan Kava (28), hastanede hayatını kaybetti.

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada taksinin çarptığı Serkan Kava (28), hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, çevre yolu Şehir Hastanesi yakınında, İstanbul yönünde meydana geldi. Sinan Tutcu'nun (38) kullandığı taksi, yolun karşısına geçmek isteyen Serkan Kava'ya çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ağır yaralı Kava, ambulansla Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm çabalarına rağmen Serkan Kava, hayatını kaybetti. Sürücü Sinan Tutcu gözaltına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


Yolun karşısına geçmek isterken taksi çarptı, hastanede öldü
Yolun karşısına geçmek isterken taksi çarptı, hastanede öldü
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Şehir Hastanesi, İstanbul, Taksi, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yolun karşısına geçmek isterken taksi çarptı, hastanede öldü - Son Dakika


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