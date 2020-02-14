Yolun karşısına geçmek isterken TIR çarptı, sağ ayağı parçalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yolun karşısına geçmek isterken TIR çarptı, sağ ayağı parçalandı - Son Dakika

Yolun karşısına geçmek isterken TIR çarptı, sağ ayağı parçalandı

6 saat önce

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Müjgan Eyisoy'a (80) TIR çarptı.

Yolun karşısına geçmek isterken TIR çarptı, sağ ayağı parçalandı, System.String[]

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Müjgan Eyisoy'a (80) TIR çarptı. Sağ ayağı TIR'ın altında kalarak, parçalanan Eyisoy, hastanede tedaviye alındı.

Kaza, öğle saatlerinde, D-130 yolu Atatürk Bulvarı mevkisinde meydana geldi. Mustafa Ş.'nin kullandığı 10 AY 414 plakalı TIR, yaya geçidinin yaklaşık 30 metre ilerisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Müjgan Eyisoy'a çarptı. Mustafa Ş., frene basarken, Eyioy'un sağ ayağı tekerleğin altında kaldı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekibi geldi. Çevredekilerin yardımıyla TIR'ın altından çıkarılan Eyisoy'un parçalanan sağ ayağı, sağlık görevlilerince sargıya alındı. Daha sonra ambulansla Gölcük Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Müjgan Eyisoy, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilerek, tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Atatürk Bulvarı, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 12:46 Kaynak: DHA
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