Yolun karşısına geçmek isterken TIR'ın dorsesine çarpıp, yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yolun karşısına geçmek isterken TIR'ın dorsesine çarpıp, yaralandı - Son Dakika

Yolun karşısına geçmek isterken TIR'ın dorsesine çarpıp, yaralandı

6 saat önce

KARAMAN'da, koşarak, yolun karşısına geçmeye çalışırken, TIR'ın dorsesine çarpan Bayram Polat (56) yaralandı.

Yolun karşısına geçmek isterken TIR'ın dorsesine çarpıp, yaralandı, System.String[]

KARAMAN'da, koşarak, yolun karşısına geçmeye çalışırken, TIR'ın dorsesine çarpan Bayram Polat (56) yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Kazımkarabekir Mahallesi 100'üncü Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. Bayram Polat, koşarak, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada, TIR'ın dorsesine çarptı. Kazada Polat, yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Bayram Polat'ı ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, kaza sonrası olay yerinde durmayıp, giden TIR sürücüsünü belirlemek için çalışma başlattı.


Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 12:40 Kaynak: DHA
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