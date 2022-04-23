Son dakika haber | Yolun karşısına geçmek isteyen 2 genç otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haber | Yolun karşısına geçmek isteyen 2 genç otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

23.04.2022 03:26

Bir son dakika haberine göre Yolun karşısına geçmek isteyen 2 genç otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti Konya'da yolun karşısına geçmeye çalışan 2 genç otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Yolun karşısına geçmek isteyen 2 genç otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

KONYA - Konya'da yolun karşısına geçmeye çalışan 2 genç otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın yaşandığı yere yaklaşık 10 metre mesafede üst geçit olması dikkat çekti.

Kaza, saat 01.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi İstanbul Çevre Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan Zileli ile arkadaşı Alperen Dere yolun karşısına geçmek istediği sırada merkez istikametine seyir halinde olan I.S. idaresindeki 42 MA 7519 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle gençler refüje savrulurken, kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede 2 gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü I.S. ise Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, kazanın meydana geldiği yere yaklaşık 10 metre mesafedeki yaya üst geçidi dikkat çekti. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmasının ardından Furkan Zileli ve Alperen Dere'nin cansız bedeni Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber | Yolun karşısına geçmek isteyen 2 genç otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti
Son dakika haber | Yolun karşısına geçmek isteyen 2 genç otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti
Son dakika haber | Yolun karşısına geçmek isteyen 2 genç otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti
Son dakika haber | Yolun karşısına geçmek isteyen 2 genç otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti
Son dakika haber | Yolun karşısına geçmek isteyen 2 genç otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

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Üst Geçit, Selçuklu, Konya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Yolun karşısına geçmek isteyen 2 genç otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika


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