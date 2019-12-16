Yolun karşısına geçmek isteyen 75 yaşındaki zeytin işçisi hayatını kaybetti - Son Dakika

Çanakkale'de yolun karşısına geçmek isterken bir aracın çarptığı 75 yaşındaki zeytin işçisi hayatını kaybetti.



Olay, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alikeçi köyünden zeytin toplamak için Ayvacık'ın Küçükkuyu beldesine gelen 75 yaşındaki Hanife Dudu Yılmaz, yolun karşısına geçmek istediği sırada, İ.K. isimli sürücünün kullandığı 17 GF 037 plakalı otomobil çarptı. Hanife Dudu Yılmaz, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevke edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza nedeniyle Çanakkale- İzmir Karayolu uzun süre trafiğe kapanırken, kaza ile ilgili jandarma soruşturma başlattı. - ÇANAKKALE