Yolun karşısına geçmek isteyen adama ticari taksi çarptı - Son Dakika
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Yolun karşısına geçmek isteyen adama ticari taksi çarptı

27.04.2022 13:26
Yolun karşısına geçmek isteyen adama ticari taksi çarptı

Zonguldak'ta bir kişi, yolun karşısına geçmek isterken ticari taksi çarpması sonucu yaralandı.

Zonguldak'ta bir kişi, yolun karşısına geçmek isterken ticari taksi çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Gazipaşa Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre yolun karşısına geçmek isteyen İ.Ş. (49) isimli adama seyir halinde olan 67 T 0477 plakalı ticari taksi çarptı. Çarpmanın etkisiyle biranda yerde kalan İ.Ş. için sağlık ekipleri çağrıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa yaptığı ilk müdahalesinin ardından tedavi edilmek üzere Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Yolun karşısına geçmek isteyen adama ticari taksi çarptı
Yolun karşısına geçmek isteyen adama ticari taksi çarptı

YORUMLAR
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İngiltere'de Uber yolcuları evcil hayvanlarıyla seyahat edebilecek İngiltere'de Uber yolcuları evcil hayvanlarıyla seyahat edebilecek İstanbul'da taksicilere yönelik denetim yapıldı İstanbul'da taksicilere yönelik denetim yapıldı

Zonguldak, Gazipaşa, Taksi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yolun karşısına geçmek isteyen adama ticari taksi çarptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yolun karşısına geçmek isteyen adama ticari taksi çarptı - Son Dakika
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