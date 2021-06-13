Üye Girişi
Yolun karşısına geçmek isteyen anne kıza araç çarptı - Son Dakika

Yolun karşısına geçmek isteyen anne kıza araç çarptı

13.06.2021 10:28

Yolun karşısına geçmek isteyen anne kıza araç çarptı İstanbul Beylikdüzü'nde hızlı olduğu iddia edilen bir araç, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen anne kıza çarptı.

Yolun karşısına geçmek isteyen anne kıza araç çarptı

İSTANBUL - İstanbul Beylikdüzü'nde hızlı olduğu iddia edilen bir araç, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen anne kıza çarptı.

Kaza, dün Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan Yavuz Sultan Selim Bulvarında saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, hızla gelen bir araç fren yapmasına rağmen duramayarak, o sırada yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan anne kıza çarptı. Çarpmanın etkisiyle anne kız yere yığıldı. Dakikalarca yerde hareketsiz şekilde yatan anne kız, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise, olayla ilgili inceleme başlattı.

"Yerde 50 metre fren izi vardı"

Kaza anlarını gören ve aracın hızla geldiğini belirten esnaf Gürkan Öncel, "İki kadın karşıdan karşıya geçmeye çalışıyordu. Yoldan gelene araç hızlı bir şekilde geliyordu. Kadınları görünce durmaya çalıştı ama yaklaşık 50 metre boyunca fren yapmasına rağmen duramadı. Tabi duramayınca kadınlara çarptı ve o etkiyle arabanın ön çamı ve dikiz aynası kırıldı. Kadının kızı hafif şekilde yaralandı ama kadının kafasından ağır şekilde yaralıydı. Biz su falan verdik kadınlara daha sonra ambülans geldi ve hastaneye götürdü" diyerek kaza anlarını ve sonrasında yaşananları anlattı.

"Daha birkaç ay önce bir öğretmene araba çarptı ve hayatını kaybetti"

Daha önce de aynı yerde kazaların olduğunu belirten Tacettin Akyürek, "Anne ve kız geldiler yaya geçidine ama araba hızlı geldiği için duramadı. Burada sürekli bu şekilde kazalar gerçekleşiyor. Daha geçtiğimiz aylarda bir öğretmene yine burada araba çarptı. Kadın, çarpmanın etkisiyle hayatını kaybetti. Bu durumun düzeltilmesi için acilen yetkililerden bir çözüm bekliyoruz" diye konuştu.

Yolun karşısına geçmek isteyen anne kıza araç çarptı
Yolun karşısına geçmek isteyen anne kıza araç çarptı
Yolun karşısına geçmek isteyen anne kıza araç çarptı
Yolun karşısına geçmek isteyen anne kıza araç çarptı

Beylikdüzü, İstanbul, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yolun karşısına geçmek isteyen anne kıza araç çarptı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Akademisyenin yaptıkları kan dondurdu! Garaja sığınan köpeklere böyle eziyet etti 11:03 Akademisyenin yaptıkları kan dondurdu! Garaja sığınan köpeklere böyle eziyet etti Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı! CHP ve HDP seçmenine sürpriz çağrı 10:49 Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı! CHP ve HDP seçmenine sürpriz çağrı Tüm dünya hayran kaldı! Arkadaşının dilini yutmasını engelleyen Kjaer, herkesin kaptanı oldu 10:23 Tüm dünya hayran kaldı! Arkadaşının dilini yutmasını engelleyen Kjaer, herkesin kaptanı oldu
ABD Başkanı Biden, oturduğu masadan gazetecileri kovdurdu 09:30 ABD Başkanı Biden, oturduğu masadan gazetecileri kovdurdu Avrasya Araştırma'nın son anket sonuçları dikkat çekti: İYİ Parti ve DEVA Partisi sıra dışı bir sıçrama yapıyor 09:19 Avrasya Araştırma'nın son anket sonuçları dikkat çekti: İYİ Parti ve DEVA Partisi sıra dışı bir sıçrama yapıyor Şeyma Subaşı'nın sevgilisinin dolandırıcı olduğu iddialarına Mısırlı gazeteci yanıt verdi: Milyarder falan olamaz 00:57 Şeyma Subaşı'nın sevgilisinin dolandırıcı olduğu iddialarına Mısırlı gazeteci yanıt verdi: Milyarder falan olamaz
Marmara'yı esir alan deniz salyasının yararı ortaya çıktı! Yaralara merhem olacak 20:54 Marmara'yı esir alan deniz salyasının yararı ortaya çıktı! Yaralara merhem olacak Erdoğan'ın kentsel dönüşüm talimatı ilçe halkını sevince boğdu! Aracını 8 kez durdurup teşekkür ettiler 16:01 Erdoğan'ın kentsel dönüşüm talimatı ilçe halkını sevince boğdu! Aracını 8 kez durdurup teşekkür ettiler

Son Dakika Haberleri
11:02 Akademisyenin yaptıkları kan dondurdu! Garaja sığınan köpeklere böyle eziyet etti
10:54 Şenol Güneş futbolculara patladı: Kaldırın artık şu başınızı
10:48 Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı! CHP ve HDP seçmenine sürpriz çağrı
10:41 Canlı yayında tepki çeken aşı sözleri! Prof. Dr. Ersan Şen: Asker zoruyla yapılsın, olmayan hapse atılsın
10:41 Cinsiyeti öğrenildi! Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk çiftinin kız bebekleri olacak
10:23 Tüm dünya hayran kaldı! Arkadaşının dilini yutmasını engelleyen Kjaer, herkesin kaptanı oldu
10:10 Türkiye genelinde eş zamanlı operasyon! 1964 şüpheli yakalandı
10:08 Çin savaş alanına döndü! Doğal gaz patlamasında: 12 ölü, 138 yaralı
09:55 Beşiktaş, efsane kalecinin peşinde! Buffon'a ilk teklif yapıldı
09:17 Son Dakika! 40 yaş ve üstü vatandaşlar, bu sabahtan itibaren aşı programına dahil edildi
Acun Ilıcalı, Süper Lig'in yayın haklarını almaya hazırlanıyor Acun Ilıcalı, Süper Lig'in yayın haklarını almaya hazırlanıyor         
11:06
Şenol Güneş futbolculara patladı: Kaldırın artık şu başınızı Şenol Güneş futbolculara patladı: Kaldırın artık şu başınızı         
10:55
Canlı yayında tepki çeken aşı sözleri! Prof. Dr. Ersan Şen: Asker zoruyla yapılsın, olmayan hapse atılsın Canlı yayında tepki çeken aşı sözleri! Prof. Dr. Ersan Şen: Asker zoruyla yapılsın, olmayan hapse atılsın         
10:42
Çin savaş alanına döndü! Doğal gaz patlamasında: 12 ölü, 138 yaralı Çin savaş alanına döndü! Doğal gaz patlamasında: 12 ölü, 138 yaralı         
10:09
Hafif ticari aracın çarptığı iki öğretmen hayatını kaybetti Hafif ticari aracın çarptığı iki öğretmen hayatını kaybetti         
09:25
Son Dakika! 40 yaş ve üstü vatandaşlar, bu sabahtan itibaren aşı programına dahil edildi Son Dakika! 40 yaş ve üstü vatandaşlar, bu sabahtan itibaren aşı programına dahil edildi         
09:18
Ömer Üründül bildiğiniz gibi! Canlı yayında yaptığı kaleci yorumuyla gündem oldu Ömer Üründül bildiğiniz gibi! Canlı yayında yaptığı kaleci yorumuyla gündem oldu         
23:19
Tepki çeken Tepki çeken "makarna" paylaşımından sonra Dardanel'den özür geldi: Kurumla ilişkimizi sonlandırdık         
17:44
40 saniye balinanın ağzında kalan balıkçı, nasıl kurtulduğunu anlattı: Bir patlama gibiydi 40 saniye balinanın ağzında kalan balıkçı, nasıl kurtulduğunu anlattı: Bir patlama gibiydi         
15:57
Sedat Peker'den Tosuncuk'un saklandığı ülkeyle ilgili bomba iddia: Bolivya'da falan değil, Belarus'ta Sedat Peker'den Tosuncuk'un saklandığı ülkeyle ilgili bomba iddia: Bolivya'da falan değil, Belarus'ta         
14:58
Kan donduran cinayet! 3 çocuk babasını öldürüp kafasını taşla ezdiler Kan donduran cinayet! 3 çocuk babasını öldürüp kafasını taşla ezdiler         
14:44
Türkiye onu Reyhanlı davasından tanıyor! Hakim Buket Demirel evinde ölü bulundu Türkiye onu Reyhanlı davasından tanıyor! Hakim Buket Demirel evinde ölü bulundu         
14:43
İtalya yenilgisi sonrası çekilen bu fotoğraf karesi Türk futbolseverleri kahretti İtalya yenilgisi sonrası çekilen bu fotoğraf karesi Türk futbolseverleri kahretti         
12:59
"Abdullah Gül'ün danışmanıyım" diyen Reşit Aydın istifa metni yayınladı, iddiaları yenilir yutulur gibi değil         
11:22
Henüz 24 yaşındaydı! En büyük tutkusu Songül öğretmeni hayattan kopardı Henüz 24 yaşındaydı! En büyük tutkusu Songül öğretmeni hayattan kopardı         
10:50
Kendisine tecavüz eden eniştesini öldüren kadını, teyzesinin ifadesi kurtardı: Zorla ilişkiye girip görüntülerini çekmiş Kendisine tecavüz eden eniştesini öldüren kadını, teyzesinin ifadesi kurtardı: Zorla ilişkiye girip görüntülerini çekmiş         
10:47
Yerli otomobilde heyecanlı bekleyiş sürüyor! İşte fabrikanın son hali Yerli otomobilde heyecanlı bekleyiş sürüyor! İşte fabrikanın son hali         
10:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2021 11:15:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yolun karşısına geçmek isteyen anne kıza araç çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement