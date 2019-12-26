Yolun karşısına geçmek isteyen bisikletliye otomobilin çarptığı anlar kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yolun karşısına geçmek isteyen bisikletliye otomobilin çarptığı anlar kamerada - Son Dakika

Yolun karşısına geçmek isteyen bisikletliye otomobilin çarptığı anlar kamerada

6 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bisiklet sürücüsü, otomobilin çarpmasıyla yaralandı.

Yolun karşısına geçmek isteyen bisikletliye otomobilin çarptığı anlar kamerada, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bisiklet sürücüsü, otomobilin çarpmasıyla yaralandı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde İnegöl ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan İsmail A. (32) yönetimindeki 16 KGC 20 plakalı otomobil, iddiaya göre bisikletiyle caddenin karşısına geçmeye çalışan Kazım K.'ya (37) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, orta refüjdeki aydınlatma direğine, ardından da yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü Kazım K. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Kazım K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazım K.'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


İnegöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:09 Kaynak: DHA
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