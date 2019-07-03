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Yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa minibüs böyle çarptı: 1 ölü

27 dakika önce

Yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa minibüs böyle çarptı: 1 ölüVAN - Van'ın Çaldıran ilçesinde aniden yola çıkan ve minibüsün çarpması sonucu yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa minibüs böyle çarptı: 1 ölü
VAN - Van'ın Çaldıran ilçesinde aniden yola çıkan ve minibüsün çarpması sonucu yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre kaza, dün akşam saatlerinde ilçe merkezinden geçen D-975 uluslar arası karayolu üzerinde meydana geldi. A.Ç. yönetimindeki 34 DE 8163 plakalı minibüs, Çaldıran ilçe merkezine doğru seyir halindeyken, yola koşar adımlarla çıkan Gökmen Yalçınkaya'ya çarptı. Yaralanan Yalçınkaya, minibüs sürücüsü tarafından götürüldüğü Çaldıran Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Araç sürücüsü A.Ç. ise, yaralı çocuğu hastaneye bıraktıktan sonra Çaldıran İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa minibüs böyle çarptı: 1 ölü
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 08:15 Kaynak: İHA
Çaldıran, 3. Sayfa
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