Yolun karşısına geçmek isteyen çocuklara otomobil çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yolun karşısına geçmek isteyen çocuklara otomobil çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Yolun karşısına geçmek isteyen çocuklara otomobil çarptı: 2 yaralı

6 saat önce

Isparta'da yolun karşısına geçmeye çalışan 2 yabancı uyruklu çocuk otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Yolun karşısına geçmek isteyen çocuklara otomobil çarptı: 2 yaralı, System.String[]

Isparta'da yolun karşısına geçmeye çalışan 2 yabancı uyruklu çocuk otomobilin çarpması sonucu yaralandı.


Kaza, bugün saat 16.30 sıralarında Bağlar Mahallesi'nde 110 Cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Özcan D. yönetimindeki 32 AZ 074 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Suriye uyruklu 2 çocuğa çarptı. Kazadan sonra olay yerinden ayrılan çocuklar için gelen ambulans, tedbir amaçlı olarak ilk müdahalenin ardından yaralıları Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk etti.


Hastanede tedavi altına alınan yabancı uyruklu çocukların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Öte yandan; polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı. - ISPARTA

Bağlar Mahallesi, Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 05:38 Kaynak: İHA
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