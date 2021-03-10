MUĞLA Yolun karşısına geçmek isteyen Gamze'den acı haber - Son Dakika

MUĞLA Yolun karşısına geçmek isteyen Gamze'den acı haber

10.03.2021 16:56

Yolun karşısına geçmek isteyen Gamze'den acı haberMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpan Gamze Çetinkaya (18) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yolun karşısına geçmek isteyen Gamze'den acı haber

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpan Gamze Çetinkaya (18) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Genç kıza çarpan aracın kadın sürücüsü, polis tarafından gözaltına alındı.

Konacık Mahallesi'ndeki bir büfede çalışan Gamze Çetinkaya, dün saat 20.00 sıralarında Turgutreis Mahallesi'ndeki evine gitmek için yola çıktı. Atatürk Caddesi'nde, yolun karşısına geçmek isteyen Çetinkaya'ya, Figen H.'nin kullandığı 48 ACS 760 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan genç kız, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Çetinkaya, bu sabah yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Figen H. ise polis tarafından gözaltına alındı.

AİLESİ HASTANEYE AKIN ETTİ

Gamze Çetinkaya'nın hayatını kaybetmesi üzerine ailesi ile sevenleri hastaneye akın etti. Anne Raziye Çetinkaya acı içinde feryat ederken, Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan baba Mustafa Çetinkaya (49) 'Kızım üç ay önce büfede işe başladı. Üç kızım var. En küçük olanıydı. İş dönüşü otomobil çarpmış. Acımız büyük. Üniversite sınavına girecekti. Okumayı çok istiyordu. Söyleyecek söz bulmakta zorlanıyorum. Kelimeler boğazımda düğümleniyor" dedi.

Arkadaşları da üzgün olduklarını belirterek, Gamze'nin çok çalışken ve sevgi dolu biri olduğunu anlattı.

MUĞLA Yolun karşısına geçmek isteyen Gamze'den acı haber
MUĞLA Yolun karşısına geçmek isteyen Gamze'den acı haber
MUĞLA Yolun karşısına geçmek isteyen Gamze'den acı haber
MUĞLA Yolun karşısına geçmek isteyen Gamze'den acı haber
MUĞLA Yolun karşısına geçmek isteyen Gamze'den acı haber
MUĞLA Yolun karşısına geçmek isteyen Gamze'den acı haber
MUĞLA Yolun karşısına geçmek isteyen Gamze'den acı haber
MUĞLA Yolun karşısına geçmek isteyen Gamze'den acı haber
MUĞLA Yolun karşısına geçmek isteyen Gamze'den acı haber
MUĞLA Yolun karşısına geçmek isteyen Gamze'den acı haber
MUĞLA Yolun karşısına geçmek isteyen Gamze'den acı haber
MUĞLA Yolun karşısına geçmek isteyen Gamze'den acı haber
MUĞLA Yolun karşısına geçmek isteyen Gamze'den acı haber
MUĞLA Yolun karşısına geçmek isteyen Gamze'den acı haber
MUĞLA Yolun karşısına geçmek isteyen Gamze'den acı haber
MUĞLA Yolun karşısına geçmek isteyen Gamze'den acı haber

Otomobil, Konacık, Bodrum, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MUĞLA Yolun karşısına geçmek isteyen Gamze'den acı haber - Son Dakika


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